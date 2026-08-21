DFB-Pokal heute live im Free-TV: Alle Infos zur ersten Runde

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Der DFB-Pokal startet in die Saison 2026/27. Welche Spiele laufen heute, wo gibt es den Pokal live im Free-TV und wann spielen Bayern und Dortmund? Alle Infos zur ersten Runde.

Endlich wieder DFB-Pokal: Am Freitag, 21. August, beginnt die erste Hauptrunde der Saison 2026/27. Bis Montag stehen 30 Begegnungen auf dem Programm, ehe Anfang September auch Borussia Dortmund und Bayern München in den Wettbewerb einsteigen. Fussballfans können einige Partien kostenlos bei ARD, ZDF und RTL verfolgen.

Welche DFB-Pokal-Spiele laufen heute?

Am Freitag beginnt die erste Runde um 18 Uhr mit drei Begegnungen. Am Abend folgt das erste Free-TV-Spiel der neuen Pokalsaison.

Freitag, 21. August:

18.00 Uhr: Preussen Münster – Karlsruher SC

18.00 Uhr: Waldhof Mannheim – 1. FC Kaiserslautern

18.00 Uhr: SC St. Tönis – Eintracht Frankfurt

20.45 Uhr: Hansa Rostock – VfB Stuttgart (Free-TV bei ZDF)

Besonders interessant dürfte am Abend das Duell zwischen Hansa Rostock und dem VfB Stuttgart werden. Die Partie läuft ab 20.45 Uhr live im ZDF und bei Sky.

DFB-Pokal heute live im Free-TV: Wer überträgt?

In der ersten Pokalrunde werden sechs Begegnungen kostenlos im Free-TV gezeigt. Neu mischt dabei auch RTL mit.

21. August: Hansa Rostock – VfB Stuttgart 20.45 Uhr ( ZDF )

) 22. August: 1. FC Saarbrücken – Hertha BSC 15.30 Uhr ( RTL )

) 24. August: Würzburger Kickers – 1. FC Köln 18.00 Uhr ( RTL )

( ) 24. August: Hallescher FC – Schalke 04 20.45 Uhr ( ARD )

( ) 1. September: HEBC Hamburg – Borussia Dortmund 20.45 Uhr ( RTL )

( ) 2. September: VfL Osnabrück – Bayern München 20.45 Uhr (ARD)

Damit laufen gleich mehrere prominente Vereine kostenlos im Free-TV: VfB Stuttgart, Hertha BSC, Köln, Schalke, Dortmund und Bayern München.

Wo läuft der DFB-Pokal 2026/27 im TV und Stream?

Mit Beginn der Saison 2026/27 startet eine neue Rechteperiode. ARD, ZDF und RTL zeigen zusammen mindestens 15 Partien pro Saison live im Free-TV.

Wer dagegen jedes Spiel sehen möchte, benötigt Sky. Der Pay-TV-Anbieter besitzt die Rechte an allen 63 Begegnungen des Wettbewerbs und zeigt entsprechend auch sämtliche Partien der ersten Runde. Highlights und Clips dürfen unter anderem ARD, ZDF, RTL, DAZN, Sport1, Sky und kicker anbieten.

Alle Spiele der ersten DFB-Pokalrunde 2026/27

Freitag, 21. August

Preussen Münster – Karlsruher SC

Waldhof Mannheim – 1. FC Kaiserslautern

SC St. Tönis – Eintracht Frankfurt

Hansa Rostock – VfB Stuttgart

Samstag, 22. August

Energie Cottbus – FC Augsburg

Wehen Wiesbaden – Bayer Leverkusen

Erzgebirge Aue – TSG Hoffenheim

Viktoria Köln – 1. FC Nürnberg

1. FC Saarbrücken – Hertha BSC

MSV Duisburg – SV Elversberg

Lüneburger SK – Werder Bremen

SV Hemelingen – Hannover 96

Sonnenhof Grossaspach – Arminia Bielefeld

1860 München – Holstein Kiel

Eintracht Trier – RB Leipzig

Sonntag, 23. August

SSV Jeddeloh – 1. FC Heidenheim

Greuther Fürth – VfL Bochum

Westfalia Rhynern – Dynamo Dresden

TSV Schott Mainz – Borussia Mönchengladbach

Eintracht Braunschweig – Union Berlin

Bahlinger SC – 1. FC Magdeburg

VfB Krieschow – Mainz 05

Carl Zeiss Jena – Darmstadt 98

Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg

Phönix Lübeck – SC Paderborn

Rot-Weiss Essen – FC St. Pauli

Montag, 24. August

VSG Altglienicke – VfL Wolfsburg

SC Verl – Hamburger SV

Würzburger Kickers – 1. FC Köln

Hallescher FC – Schalke 04

Wann spielen Bayern München und Borussia Dortmund im DFB-Pokal?

Auf die beiden grössten deutschen Vereine müssen Fans noch etwas warten. Bayern München und Borussia Dortmund spielen am Samstag zunächst im Franz-Beckenbauer-Supercup gegeneinander. Deshalb wurden ihre Pokalspiele verschoben.

Der BVB tritt am Dienstag, 1. September, um 20.45 Uhr beim Oberligisten HEBC Hamburg an. Das Spiel läuft kostenlos bei RTL.

Einen Tag später ist Bayern München an der Reihe. Der Rekordpokalsieger spielt am Mittwoch, 2. September, um 20.45 Uhr beim VfL Osnabrück. Die Begegnung wird in der ARD übertragen.

Wann findet das DFB-Pokal-Finale 2027 statt?

Nach der ersten Runde geht es am 27. und 28. Oktober mit der zweiten Runde weiter. Das Achtelfinale folgt am 1. und 2. Dezember. Die Viertelfinal-Partien werden am 02./03. und 09./10. Februar bestritten, ehe die Halbfinals dann am 20./21. April stattfinden.

Das Finale steigt am 29. Mai 2027 wie gewohnt im Berliner Olympiastadion.

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