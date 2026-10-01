Sportradar

Deutschland trifft heute in der Nations League auf Serbien. Auch Fans in der Schweiz können die Partie live verfolgen. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Am Donnerstagabend steht in der Nations League das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft an. Deutschland empfängt Serbien in München. Die Partie gehört zum dritten Spieltag der Gruppe A2, in der ausserdem die Niederlande und Griechenland spielen. Auch Fussballfans in der Schweiz können das Spiel verfolgen.

Wo läuft Deutschland gegen Serbien heute im TV?

Deutschland gegen Serbien wird live im ZDF übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr, der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Moderiert wird die Übertragung von Jochen Breyer. Als Experten sind Christoph Kramer und Per Mertesacker dabei, Oliver Schmidt kommentiert die Partie.

Das ZDF ist auch über zahlreiche Schweizer TV-Anbieter empfangbar.

Für Zuschauerinnen und Zuschauer in der Schweiz ist die sicherste Option DAZN Schweiz. Die Uefa führt DAZN offiziell als Schweizer Broadcast-Partner der Nations League, und die Schweizer TV-Übersichten listen Deutschland–Serbien heute ausdrücklich bei DAZN.

Gibt es heute einen Livestream zu Deutschland gegen Serbien?

Das ZDF bietet die Partie zudem über sein Streaming-Angebot an. Der Sport-Livestream beginnt laut Sender bereits um 20.10 Uhr.

Für Nutzerinnen und Nutzer in der Schweiz können bei Online-Übertragungen allerdings abhängig von den jeweiligen Medienrechten geografische Einschränkungen gelten.