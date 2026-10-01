Am Donnerstagabend steht in der Nations League das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft an. Deutschland empfängt Serbien in München. Die Partie gehört zum dritten Spieltag der Gruppe A2, in der ausserdem die Niederlande und Griechenland spielen. Auch Fussballfans in der Schweiz können das Spiel verfolgen.
Wo läuft Deutschland gegen Serbien heute im TV?
Deutschland gegen Serbien wird live im ZDF übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr, der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.
Moderiert wird die Übertragung von Jochen Breyer. Als Experten sind Christoph Kramer und Per Mertesacker dabei, Oliver Schmidt kommentiert die Partie.
Das ZDF ist auch über zahlreiche Schweizer TV-Anbieter empfangbar.
Für Zuschauerinnen und Zuschauer in der Schweiz ist die sicherste Option DAZN Schweiz. Die Uefa führt DAZN offiziell als Schweizer Broadcast-Partner der Nations League, und die Schweizer TV-Übersichten listen Deutschland–Serbien heute ausdrücklich bei DAZN.
Gibt es heute einen Livestream zu Deutschland gegen Serbien?
Das ZDF bietet die Partie zudem über sein Streaming-Angebot an. Der Sport-Livestream beginnt laut Sender bereits um 20.10 Uhr.
Für Nutzerinnen und Nutzer in der Schweiz können bei Online-Übertragungen allerdings abhängig von den jeweiligen Medienrechten geografische Einschränkungen gelten.
Deutschland gegen Serbien heute live: Hier läuft das Nations-League-Spiel in der Schweiz | Südostschweiz
Anpfiff ist am Donnerstag, 1. Oktober 2026, um 20.45 Uhr. Gespielt wird in der Münchener Allianz Arena. Die Uefa führt die Begegnung als Partie des dritten Spieltags der Nations League.
Wie ist die Ausgangslage vor dem Spiel?
Deutschland steht nach zwei Spielen unter Druck. Zum Auftakt gab es ein 1:1 gegen die Niederlande, anschliessend verlor die DFB-Elf 0:1 gegen Griechenland. Serbien startete seinerseits mit einer 1:2-Niederlage gegen Griechenland in den Wettbewerb.
Für beide Mannschaften geht es damit früh in der Nations-League-Saison um wichtige Punkte.
Serbien ohne Ultras-Unterstützung
Der serbische Gästeblock bleibt beim Spiel gegen Deutschland leer. Grund ist eine Uefa-Strafe wegen rassistischer und/oder diskriminierender Handlungen serbischer Fans, wie der DFB mitteilt. Der serbische Verband erhielt deshalb für die Partie in München kein Gästekontingent. Es ist das zweite Auswärtsspiel, bei dem die entsprechende Sanktion greift – bereits im März 2025 in Österreich musste Serbien ohne regulären Gästeblock auskommen.
Deutschland heute mit neuem Kapitän
Deutschland wird gegen Serbien laut einiger deutscher Medien voraussichtlich von Serge Gnabry als Kapitän aufs Feld geführt. Der Bayern-Profi übernimmt die Binde von Joshua Kimmich, der nach den ersten beiden Nations-League-Spielen wie geplant abgereist ist. Bundestrainer Jürgen Klopp hatte angekündigt, dass der Spieler mit den meisten Länderspielen in der Startelf die Mannschaft anführen werde – mit bislang 61 Einsätzen ist das Gnabry.
Sky zufolge steht der 31-Jährige gegen Serbien in der Startelf und trägt damit erstmals an diesem Abend die Kapitänsbinde.