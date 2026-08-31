Deadline Day: Darum dürfen FC Basel, St. Gallen & Co. länger einkaufen als PSG und Co.

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Während Europas Topligen ihr Transferfenster schliessen, dürfen Schweizer Klubs noch bis zum 8. September einkaufen. Dahinter steckt eine bewusst beschlossene Sonderregel.

Für Fussballfans gehört der Deadline Day zu den aufregendsten Tagen des Jahres. Gerüchte überschlagen sich, Verhandlungen ziehen sich bis zur letzten Minute und längst gescheiterte Transfers werden plötzlich doch noch vollzogen. Während bei zahlreichen europäischen Spitzenklubs Ende August beziehungsweise am 1. September Schluss ist, bleibt das Transferfenster in der Schweiz länger geöffnet.

Darum hat die Schweiz einen späteren Deadline Day

Die spätere Frist ist kein Zufall. Die Klubs der Swiss Football League stimmten im Mai 2023 für eine Anpassung der sogenannten Qualifikationsperioden.

Der entscheidende Grund: Schweizer Vereine sollen noch reagieren können, wenn sie unmittelbar vor dem Transferschluss einen wichtigen Spieler an einen ausländischen Klub verlieren.

Kauft beispielsweise ein Verein aus einer europäischen Spitzenliga kurz vor seinem eigenen Deadline Day einen Leistungsträger aus der Super League, bleibt dem betroffenen Schweizer Klub anschliessend noch Zeit, einen Ersatz zu finden.

Vor der Änderung mussten auch die Schweizer Vereine ihre Geschäfte ungefähr zur gleichen Zeit wie die grossen europäischen Ligen abschliessen. Ein kurzfristiger Abgang konnte dadurch kaum noch kompensiert werden.

Transferfenster in der Schweiz schliesst am 8. September

Für die laufende Saison endet die internationale Transferperiode in der Schweiz laut dem offiziellen Kalender der FIFA am 8. September 2026. Der Transferfenster-Überblick der European Leagues nennt für internationale Wechsel eine Frist bis 17.59 Uhr Schweizer Zeit.

Zum Vergleich: In der englischen Premier League schliesst das Fenster am 1. September um 23 Uhr britischer Zeit. Auch die spanische LaLiga erlaubt Neuzugänge nur bis einschliesslich 1. September.

Damit besitzen die Schweizer Profiklubs ungefähr eine zusätzliche Woche, um ihren Kader zu verstärken.

Es gibt keinen einheitlichen Deadline Day in Europa

Der spätere Termin ist keine Ausnahmegenehmigung der FIFA. Einen für ganz Europa einheitlichen Deadline Day gibt es nicht.

Die nationalen Fussballverbände legen ihre Registrierungsperioden innerhalb der FIFA-Vorgaben selbst fest. Deshalb können sich sowohl das Datum als auch die genaue Uhrzeit von Land zu Land unterscheiden.

Entscheidend ist dabei grundsätzlich das Transferfenster des aufnehmenden Verbandes. Ein Schweizer Klub kann somit weiterhin einen Neuzugang registrieren, obwohl das Fenster im Herkunftsland des Spielers bereits geschlossen ist.

Umgekehrt kann ein Spieler nach dem dortigen Transferschluss normalerweise nicht mehr bei einem Klub registriert werden, dessen nationaler Verband sein Fenster bereits geschlossen hat.

Ein Vorteil mit Folgen für den Transfermarkt

Für FC Basel, Young Boys, FC Zürich, FC St. Gallen und die übrigen Schweizer Profiklubs eröffnet die längere Frist interessante Möglichkeiten. Sie können zunächst abwarten, welche Spieler bei den grossen europäischen Vereinen nach dem Deadline Day keine Rolle mehr spielen.

Gleichzeitig wissen die potenziellen Verkäufer aber ebenfalls, dass Schweizer Klubs nur noch wenige Tage Zeit haben. Das kann die Verhandlungen über Ablösesummen oder Leihgeschäfte erschweren.

Der Schweizer Sonderweg garantiert daher keinen Transfer-Coup. Er sorgt jedoch dafür, dass der Deadline Day hierzulande erst beginnt, wenn in vielen europäischen Spitzenligen bereits Ruhe eingekehrt ist.

Wann steigt in anderen Top-Ligen der Deadline Day?

Auch in anderen Ligen rückt der Deadline Day näher:

Ligue 1 (Frankreich): Dienstag, 1. September, 20.00 Uhr

(Frankreich): Dienstag, 1. September, 20.00 Uhr Serie A (Italien): Dienstag, 1. September, 20.00 Uhr

(Italien): Dienstag, 1. September, 20.00 Uhr Premier League (England): Dienstag, 1. September, 23.59 Uhr

(England): Dienstag, 1. September, 23.59 Uhr La Liga (Spanien): Dienstag, 1. September, 23.59 Uhr

(Spanien): Dienstag, 1. September, 23.59 Uhr Bundesliga (Deutschland): Dienstag, 1. September, 20.00 Uhr

(Deutschland): Dienstag, 1. September, 20.00 Uhr Bundesliga (Österreich): Donnerstag, 3. September, 17.00 Uhr

(Österreich): Donnerstag, 3. September, 17.00 Uhr Süper Lig (Türkei): Freitag, 4. September, 23.59 Uhr

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