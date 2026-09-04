Cruz Hewitt sorgt mit Federers Tochter für Gerüchte – wer ist der 17-Jährige?

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Cruz Hewitt sorgt bei den US Open plötzlich auch abseits des Tennisplatzes für Schlagzeilen. Der 17-Jährige wird mit Roger Federers Tochter Myla in Verbindung gebracht. Doch wer ist er eigentlich?

Bei den US Open sorgt Cruz Hewitt derzeit nicht nur mit seinem berühmten Nachnamen für Aufmerksamkeit. Der 17-Jährige wurde mehrfach mit Roger Federers Tochter Myla gesichtet – und plötzlich fragen sich viele: Wer ist der junge Australier eigentlich? In welcher Verbindung steht er zu Tennis-Legende Roger Federer?

Cruz Hewitt stammt selbst aus einer berühmten Tennisfamilie

Cruz Hewitt wurde das Tennis praktisch in die Wiege gelegt. Sein Vater ist der frühere Weltranglistenerste Lleyton Hewitt, der unter anderem die US Open 2001 und Wimbledon 2002 gewann.

Der 17-Jährige versucht inzwischen selbst, im Profitennis Fuss zu fassen. Dabei begleitet ihn der berühmte Familienname schon seit seinen ersten Juniorenturnieren. Die Erwartungen seien durchaus ein gewisser Druck, sagte Hewitt nach seinem bislang grössten Erfolg auf ATP-Stufe.

2026 gelang Cruz Hewitt der Durchbruch

In diesem Jahr machte der Australier sportlich einen grossen Schritt nach vorne. In Wimbledon erreichte er das Finale der Junioren-Konkurrenz.

Nur wenige Wochen später sorgte Hewitt beim ATP-Turnier in Washington erneut für Aufsehen. Nach erfolgreicher Qualifikation besiegte er Marcos Giron mit 6:3 und 6:4 und feierte damit seinen ersten Sieg auf ATP-Stufe. Besonders kurios: Sein Vater hatte dasselbe Turnier 2004 gewonnen.

Daher kennt Cruz Hewitt die Federer-Töchter

Neu ist die Verbindung zur Familie Federer allerdings nicht. Die Familien Hewitt und Federer kennen sich seit vielen Jahren. Bereits als Kind war Cruz bei Turnieren dabei, bei denen sein Vater und Roger Federer aufeinandertrafen.

Auch mit den Federer-Zwillingen Myla und Charlene ist der Australier seit Längerem bekannt. Bei den Australian Open 2026 sassen die drei gemeinsam auf der Tribüne. Im Sommer unterstützten die Federer-Töchter Hewitt zudem bei seinem Lauf ins Juniorenfinale von Wimbledon. Cruz erklärte damals selbst, dass er die beiden schon kenne, seit ihre Väter noch gegeneinander spielten.

Was läuft zwischen Cruz Hewitt und Myla Federer?

Bei den US Open rückte nun besonders sein Verhältnis zu Myla Federer in den Mittelpunkt. Die beiden 17-Jährigen wurden gemeinsam auf der Tribüne fotografiert und wirkten dabei vertraut. Die Bilder lösten international Spekulationen über eine mögliche Beziehung aus.

Ob tatsächlich mehr als Freundschaft dahintersteckt, ist allerdings völlig offen. Weder Myla Federer noch Cruz Hewitt oder ihre Familien haben eine Beziehung bestätigt. Dass sich die beiden gut kennen, ist angesichts der jahrelangen Verbindung ihrer Familien dagegen keine Überraschung.

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