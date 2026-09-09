Champions League: Ex-Nati-Goalie Yann Sommer erlebt bitteren Abend

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Yann Sommer startet mit einer Niederlage in die Champions League. Beim 2:3 von Club Brügge gegen Aston Villa steht der ehemalige Schweizer Nati-Goalie gleich mehrfach im Mittelpunkt.

So hatte sich Yann Sommer seinen ersten Champions-League-Abend mit Club Brügge wohl nicht vorgestellt. Der belgische Meister verliert zum Auftakt der Ligaphase zuhause mit 2:3 gegen Aston Villa. Für den 37-jährigen Schweizer wird es ein unglücklicher Abend. Besonders beim dritten Gegentreffer sieht Sommer nicht gut aus.

Sommer kommt aus seinem Tor – und verpasst den Ball

Kurz vor der Pause schlägt Aston Villas Pau Torres beim Stand von 2:1 einen langen Ball in Richtung Nicolas Jackson.

Sommer entscheidet sich, sein Tor weit zu verlassen und versucht, vor dem Angreifer an den Ball zu kommen. Doch Jackson ist schneller. Der Stürmer spielt den Ball am herauseilenden Schweizer vorbei und schiebt anschliessend ins leere Tor zum 3:1 ein. Es ist ein Gegentreffer, bei dem Sommer selbst nach der Partie keinen Versuch unternimmt, die Szene schönzureden.

«Man trifft Fehlentscheidungen», sagt der ehemalige Nati-Goalie nach der Partie. Er habe versucht, die Situation zu retten, sei aber zu spät gekommen.

Kuriose Szene schon zuvor

Bereits zuvor hatte Sommer mit einer ungewöhnlichen Aktion für Aufsehen gesorgt.

Der Schweizer will das Spiel schnell machen und den Ball aus der Hand nach vorne bringen. Dabei wird er jedoch von einem eigenen Mitspieler gestört. Sommer verliert kurz die Kontrolle über den Ball und fängt ihn wieder auf – zu diesem Zeitpunkt befindet er sich allerdings ausserhalb seines Strafraums.

Aston Villa erhält einen Freistoss, kann daraus aber kein Kapital schlagen.

Bei den ersten beiden Gegentreffern trifft Sommer dagegen keine entscheidende Schuld. Besonders der Führungstreffer von John McGinn ist stark platziert.

Sommer beendet Nati-Karriere nach 94 Länderspielen

Für Sommer war es der erste Auftritt in der Champions League für seinen neuen Klub. Erst im Sommer war der langjährige Schweizer Nationaltorhüter von Inter Mailand nach Belgien gewechselt und hatte bei Club Brügge einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

Seine Karriere in der Schweizer Nationalmannschaft hat Sommer bereits beendet. Nach der Europameisterschaft 2024 trat er nach insgesamt 94 Länderspielen aus der Nati zurück.

Trotz seines unglücklichen Abends durfte sich der Schweizer im weiteren Spielverlauf auch mehrfach auszeichnen. Für Punkte reichte es für Brügge allerdings nicht mehr.

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