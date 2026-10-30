Tobias Stieler pfeift das Bundesliga-Duell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Das geht aus der offiziellen Ansetzung des Deutschen Fussball-Bundes hervor. Anpfiff ist am Samstag, 31. Oktober, um 18.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Wer ist Schiedsrichter Tobias Stieler?

Der 45-Jährige gehört zu den erfahrenen Unparteiischen im deutschen Profifussball. Stieler ist seit 2004 DFB-Schiedsrichter und leitet seit 2011 Bundesligaspiele. Zu seinen besonderen Einsätzen zählt das DFB-Pokalfinale 2019.

Auch international sammelte er reichlich Erfahrung: Seit seiner Aufnahme auf die Fifa-Liste 2014 kam Stieler unter anderem 22-mal in der Champions League zum Einsatz. Im September teilte der DFB mit, dass er auf eigenen Wunsch künftig nicht mehr für die Fifa-Liste gemeldet wird. Seine Tätigkeit in der Bundesliga setzt er fort.

Borussia Dortmund kennt Stieler bereits aus dieser Saison: Er leitete den 1:0-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart am vierten Spieltag.

Wer unterstützt Stieler – und wer ist Videoassistent?

Für das Duell zwischen Bayern und Dortmund ist folgendes Schiedsrichterteam angesetzt: