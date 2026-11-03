Nach zwei Unentschieden in Folge will der FC Bayern in der Champions League wieder gewinnen. Am Dienstag, 3. November, gastieren die Münchner am vierten Spieltag der Ligaphase bei Atlético Madrid. Das Duell findet im Estadio Metropolitano statt – dort, wo im Juni 2027 auch das Finale ausgetragen wird.

Wo läuft Atlético Madrid gegen Bayern heute live in der Schweiz?

In der Schweiz überträgt blue Sport die Partie live. Das Einzelspiel ist im Programm unter anderem auf blue Sport 6 Live gelistet. Mit einem kostenpflichtigen blue-Sport-Abo könnt ihr das Duell auch über blue TV streamen. Eine Übertragung im Schweizer Free-TV ist für dieses Dienstagsspiel nicht angekündigt.

Datum: Dienstag, 3. November 2026

Dienstag, 3. November 2026 Anstoss: 21 Uhr Schweizer Zeit

21 Uhr Schweizer Zeit Spielort: Estadio Metropolitano, Madrid

Estadio Metropolitano, Madrid Wettbewerb: Champions-League-Ligaphase, 4. Spieltag

Champions-League-Ligaphase, 4. Spieltag Übertragung in der Schweiz: blue Sport, kostenpflichtig

blue Sport, kostenpflichtig Übertragung in Deutschland : Amazon Prime, kostenpflichtig

: Amazon Prime, kostenpflichtig Schiedsrichter: François Letexier (Frankreich)

Atlético gegen Bayern in Deutschland sehen: Prime Video zeigt das Spiel