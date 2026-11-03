Nach zwei Unentschieden in Folge will der FC Bayern in der Champions League wieder gewinnen. Am Dienstag, 3. November, gastieren die Münchner am vierten Spieltag der Ligaphase bei Atlético Madrid. Das Duell findet im Estadio Metropolitano statt – dort, wo im Juni 2027 auch das Finale ausgetragen wird.
Wo läuft Atlético Madrid gegen Bayern heute live in der Schweiz?
In der Schweiz überträgt blue Sport die Partie live. Das Einzelspiel ist im Programm unter anderem auf blue Sport 6 Live gelistet. Mit einem kostenpflichtigen blue-Sport-Abo könnt ihr das Duell auch über blue TV streamen. Eine Übertragung im Schweizer Free-TV ist für dieses Dienstagsspiel nicht angekündigt.
Übertragung in der Schweiz: blue Sport, kostenpflichtig
Übertragung in Deutschland: Amazon Prime, kostenpflichtig
Schiedsrichter: François Letexier (Frankreich)
Atlético gegen Bayern in Deutschland sehen: Prime Video zeigt das Spiel
In Deutschland läuft das Einzelspiel live bei Amazon Prime Video. Es gehört nicht zur kostenlosen DAZN-Dienstagskonferenz. Wer ohne Videoabo mitfiebern möchte, kann ab 20.55 Uhr das kostenlose Webradio des FC Bayern nutzen.
Champions League: So ist die Ausgangslage für Bayern und Atlético
Bayern ist noch ungeschlagen, hat aber nach dem 5:0 gegen Bodø/Glimt zweimal Punkte abgegeben: Beim norwegischen Klub Viking Stavanger spielte der deutsche Rekordmeister 3:3, gegen Arsenal folgte ein 2:2. Damit stehen die Münchner nach drei Spielen bei fünf Punkten.
Atlético hat vier Punkte. Die Madrilenen verloren zum Auftakt 1:2 in Liverpool, schlugen danach Manchester United mit 2:0 und spielten zuletzt 1:1 beim VfB Stuttgart. Mit einem Heimsieg würde Atlético in der Tabelle an Bayern vorbeiziehen.
Die bisherige Bilanz in Madrid spricht für Atlético: In drei Champions-League-Heimspielen gegen Bayern gewannen die Spanier zweimal 1:0. Das jüngste Duell im Metropolitano endete in der Saison 2020/21 mit einem 1:1.