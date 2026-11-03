Am Dienstag, 3. November 2026, trifft der VfB Stuttgart am vierten Spieltag der Champions-League-Ligaphase auf Galatasaray Istanbul. Anstoss im RAMS Park ist um 18.45 Uhr Schweizer Zeit. In Istanbul beginnt die Partie um 20.45 Uhr Ortszeit.
Wo läuft Galatasaray gegen Stuttgart in der Schweiz?
In der Schweiz läuft die Partie live auf blue Sport 8. Mit einem kostenpflichtigen blue-Sport-Abo könnt ihr das Einzelspiel auch über blue TV streamen. Eine Schweizer Free-TV-Übertragung ist für diese Partie nicht angekündigt.
Galatasaray gegen Stuttgart in Deutschland sehen: Was zeigt DAZN gratis?
In Deutschland zeigt DAZN die Partie live. Wer das komplette Einzelspiel sehen will, braucht ein kostenpflichtiges Abo. Im linearen Pay-TV läuft es auf DAZN 1.
Die Dienstagskonferenz ist in Deutschland dagegen ab 18 Uhr kostenlos im Stream verfügbar. Ein Gratis-Konto bei DAZN reicht. Ab 18.45 Uhr wechselt die Konferenz zwischen Galatasaray gegen Stuttgart und Schachtar Donezk gegen Sporting Lissabon. Wer gratis zuschaut, sieht das VfB-Spiel also in Ausschnitten innerhalb der laufenden Konferenz. Für die Schweiz ist diese Gratisaktion nicht bestätigt.
Champions League: So ist die Ausgangslage für Galatasaray und den VfB
Stuttgart ist in der Ligaphase noch ungeschlagen. Nach dem 3:1 gegen Viking Stavanger und dem 3:0 bei Slovan Bratislava holte der VfB zuletzt ein 1:1 gegen Atlético Madrid. Mit sieben Punkten aus drei Spielen steht Stuttgart vor dem vierten Spieltag auf Rang sechs und damit in den Top acht.
Galatasaray steht mit drei Punkten auf Rang 23. Nach zwei Niederlagen holten die Istanbuler zuletzt mit einem 4:2 beim OSC Lille ihren ersten Sieg in der laufenden Ligaphase. Gewinnt Galatasaray auch gegen Stuttgart, rückt der türkische Klub bis auf einen Punkt an den VfB heran. Mit einem Auswärtssieg käme Stuttgart dagegen auf zehn Punkte.
Galatasaray vs. VfB Stuttgart – Alle Fakten zum Spiel