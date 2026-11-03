Am Dienstag, 3. November 2026, trifft der VfB Stuttgart am vierten Spieltag der Champions-League-Ligaphase auf Galatasaray Istanbul. Anstoss im RAMS Park ist um 18.45 Uhr Schweizer Zeit. In Istanbul beginnt die Partie um 20.45 Uhr Ortszeit.

Wo läuft Galatasaray gegen Stuttgart in der Schweiz?

In der Schweiz läuft die Partie live auf blue Sport 8. Mit einem kostenpflichtigen blue-Sport-Abo könnt ihr das Einzelspiel auch über blue TV streamen. Eine Schweizer Free-TV-Übertragung ist für diese Partie nicht angekündigt.

Galatasaray gegen Stuttgart in Deutschland sehen: Was zeigt DAZN gratis?

In Deutschland zeigt DAZN die Partie live. Wer das komplette Einzelspiel sehen will, braucht ein kostenpflichtiges Abo. Im linearen Pay-TV läuft es auf DAZN 1.

Die Dienstagskonferenz ist in Deutschland dagegen ab 18 Uhr kostenlos im Stream verfügbar. Ein Gratis-Konto bei DAZN reicht. Ab 18.45 Uhr wechselt die Konferenz zwischen Galatasaray gegen Stuttgart und Schachtar Donezk gegen Sporting Lissabon. Wer gratis zuschaut, sieht das VfB-Spiel also in Ausschnitten innerhalb der laufenden Konferenz. Für die Schweiz ist diese Gratisaktion nicht bestätigt.