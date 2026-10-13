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Alexander Zverev steht als Nummer eins zum Jahresende fest. Sein Weg führte über Olympiagold, verlorene Grand-Slam-Finals und eine Verletzung, die ihn monatelang ausbremste.

Alexander Zverev hat ein weiteres grosses Ziel erreicht: Der 29-Jährige wird die Tennissaison 2026 an der Spitze der Weltrangliste beenden. Seit Carlos Alcaraz am Montag in Shanghai gegen Zizou Bergs ausgeschieden ist, kann ihm die Jahresend-Nummer eins nicht mehr genommen werden. Im aktuellen Ranking steht Zverev allerdings noch hinter Jannik Sinner. Frühestens am 2. November kann der Deutsche den Spitzenplatz übernehmen.

2016 schlägt Zverev Stan Wawrinka und gewinnt seinen ersten Titel

Ein früher Meilenstein gelang Zverev gegen einen Schweizer: Mit 19 Jahren gewann er 2016 in St. Petersburg seinen ersten Titel auf der ATP-Tour. Im Final bezwang er Stan Wawrinka mit 6:2, 3:6, 7:5.

Wawrinka hatte kurz zuvor die US Open gewonnen. Zverev beendete mit seinem Erfolg zudem eine Serie von elf gewonnenen Finals des Schweizers. Der Sieg zeigte früh, dass er auch die etablierten Stars schlagen konnte.

2018 lässt er sogar Roger Federer und Novak Djokovic hinter sich

Bei den ATP Finals in London gewann Zverev einen seiner bis dahin bedeutendsten Titel. Im Halbfinal besiegte er Roger Federer, im Final setzte er sich gegen Novak Djokovic durch.

2021 triumphierte er erneut beim Saisonabschluss der besten Spieler. Diesmal schlug er im Final Daniil Medwedew mit 6:4, 6:4. Zverev hatte damit längst bewiesen, dass er grosse Turniere gewinnen konnte. Der erste Grand-Slam-Titel fehlte ihm dennoch.