Zwei Siege und zwei Niederlagen für Bündner Unihockeyklubs

Erster Saisonsieg für Davos-Klosters

Die in die NLB aufgestiegenen Männer von Davos-Klosters schlagen sich in den ersten vier Saisonspielen achtbar. Lohn gibt es aber fast keinen. Nur einen Punkt sammelt Davos in den ersten vier Spielen. Im Südostschweizer Derby gegen Sarganserland gibt nun Punktezuwachs. In einem verrückten Spiel wechselt die Führung hin und her. Mal liegen die Gäste aus dem Sarganserland vorne, mal sind es die Davoser, die vorne sind. Am Schluss geht es in die Verlängerung. Dort hat Davos-Klosters den längeren Atem und gewinnt mit 8:7 nach Verlängerung. Trotzdem bleiben die Landwassertaler auf dem zweitletzten Platz der NLB. Schlechter ist nur noch Sarganserland.

Davos-Klosters – Sarganserland 8:7 n.V. (3:1, 2:2, 2:4, 1:0)

Mehrzweckhalle Klosters Platz, Klosters Platz. 100 Zuschauer. SR Altorfer/Linder.

Tore: 3. D. Schmid (J. Meier) 1:0. 3. D. Schmid (S. Tanner) 2:0. 9. N. Ackermann 2:1. 11. A. Marugg (M. Hoffmann) 3:1. 34. G. Marugg (J. Karlsson) 3:2. 34. J. Meier (D. Schmid) 4:2. 36. G. Candrian (N. Ackermann) 4:3. 38. L. Guidon (N. Vetsch) 5:3. 42. F. Beeler (E. Vogel) 5:4. 42. S. Tanner (D. Schmid) 6:4. 43. S. Rakeseder (D. Dietrich) 6:5. 51. M. Pini (G. Candrian) 6:6. 56. F. Beeler (N. Schlub) 6:7. 58. S. Tanner (S. Nett) 7:7. 62. L. Rizzi (J. Meier) 8:7.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen I. M. Davos-Klosters. 3mal 2 Minuten gegen UHC Sarganserland.