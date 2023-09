Können die Glarner Schaukelringturner ihren Titel verteidigen?

Der TV Glarus möchte an den Schweizer Vereinsmeisterschaften vom Wochenende in Oberriet das Märchen gerne weiterschreiben und den im Vorjahr errungenen Titel verteidigen. Die Chancen dafür sind da. Das hat die Schaukelringriege in diesem Jahr bewiesen. Am Tannzapfen-Cup in Dussnang siegte sie mit der ausgezeichneten Note von 9,88. Und am Seeländischen Turnfest in Pieterlen trug sie mit der Note 9,80 wesentlich dazu bei, dass der TV Glarus den dreiteiligen Wettkampf in der 4.Stärkeklasse für sich entscheiden konnte und damit den ersten Turnfestsieg feierte. Die härtesten Widersacher der Glarner werden die Vereine sein, die das Geschehen an den Schaukelringen seit Jahren mitprägen: Wettingen, Luzern und Vevey.