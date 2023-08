Orlik trifft am Unspunnen im Anschwingen auf König Wenger

Im Schwingen ist es Tradition, dass die besten Schwinger bereits im ersten Kampf des Tages aufeinandertreffen. So wurden die Spitzenpaarungen für den Unspunnen-Schwinget mit viel Spannung erwartet. Wen erhält Favorit Fabian Staudenmann im ersten Gang zugeteilt? Und wie heissen die Gegner der Nordostschweizer Favoriten? Am Donnerstagmittag liess der Technische Leiter des Eidgenössischen Schwingerverbands, der Aargauer Stefan Strebel, die Katze aus dem Sack – und die Duelle haben es in sich.

Orlik schwingt gegen Wenger, Topfavoriten treffen aufeinander

Der Bündner Armon Orlik trifft auf Kilian Wenger. Die Paarung gab es bereits am Bündner-Glarner in diesem Jahr, als die beiden einen attraktiven Gang im Anschwingen stellten. An den letzten beiden «Eidgenössischen» trafen die beiden Aufeinander. Während Orlik 2019 gewann, stellten sie im letzten Jahr. Die beiden Topfavoriten Samuel Giger und Fabian Staudenmann treffen gleich im 1. Gang aufeinander. Auch diese Paarung gab es in diesem Jahr bereits, auf dem Brünig gab es einen Gestellten. Der Bündner Curdin Orlik, Bruder von Armon und Mitglied des Berner Teilverbands, trifft auf den Nordostschweizer Geheimfavoriten Werner Schlegel.

Das sind alle Spitzenpaarungen

Fabian Staudenmann (BKSV) *** – Samuel Giger (NOSV) ***

Matthias Aeschbacher (BKSV) *** – Pirmin Reichmuth (ISV) ***

Armon Orlik (NOSV) *** – Kilian Wenger (BKSV) ***

Sven Schurtenberger (ISV) *** – Michael Ledermann (BKSV) ***

Curdin Orlik (BKSV) *** – Werner Schlegel (NOSV) ***

Joel Strebel (NWSV) *** – Benjamin Gapany ***

Matthieu Burger (BKSV) *** – Damian Ott (NOSV) ***

Lario Kramer (SWSV) *** – Nick Alpiger ***

Adrian Walther (BKSV) *** – Domenic Schneider (NOSV) ***

Mario Schneider (NOSV) ** – Patrick Räbmatter (NWSV) ***