Orliks Siegträume am Unspunnen platzen spät

Und dann brachen in Interlaken alle Dämme. Gut 30 Männer in grünen Jacken sprangen auf, jubelten, fielen sich in die Arme. Samuel Giger hatte soeben seinen Kontrahenten Adrian Walther im Schlussgang des Unspunnen-Schwingets gebodigt. Die Exponenten des Nordostchweizer Teams freuen sich gebührend. Mittendrin auch Armon Orlik. Der ansonsten eher als scheu bekannte Maienfelder jubelt und springt mit seinen Teamkollegen. «Wir haben einen super Spirit», sagt er im Anschluss. Die Freude über Gigers Sieg ist echt.