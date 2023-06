FIS Games: Kommt bald ein Wintersport-Grossanlass nach Graubünden?

Die Biathlon-WM 2025? In Lenzerheide. Die Freestyle-WM im selben Jahr? Im Engadin. Der Kanton Graubünden richtet in den nächsten Jahren gleich mehrere Schneesport-Grossanlässe aus. Auch steht zur Diskussion, ob die Schweiz, und mit ihr auch Graubünden, 2030 oder allenfalls später Olympische Spiele ausrichten wird. Dazwischen soll nun der nächste Grossanlass folgen. Wie Swiss-Ski in einer Medienmitteilung schreibt, prüft der Dachverband des Schweizer Schneesports eine Durchführung der FIS Games im Jahr 2028 in St. Moritz und der umliegenden Region.

Wettkämpfe in allen Schneesportdisziplinen

Die FIS Games sind eine Idee des Präsidenten des internationalen Skiverbands, Johan Eliasch. Sie sollen alle vier Jahre in einem Kalenderjahr stattfinden, in dem weder eine Ski-WM noch die Olympischen Spiele stattfinden. Wettkämpfe sind dabei in den klassischen FIS-Sportarten Ski Alpin, Langlauf, Nordische Kombination, Skispringen, Snowboard, Skicross, Freeski, Aerials und Moguls vorgesehen. Ebenfalls sollen Telemark, der Parasport sowie Speedski und Freeriden in die Spiele integriert werden.

Nun soll Graubünden mit St. Moritz und den umliegenden Regionen die erste Austragung dieses Megaanlasses organisieren. Ziel von Swiss-Ski und St. Moritz/Engadin ist es, ein neues, innovatives Veranstaltungskonzept zu entwickeln, in welchem alle drei Elemente der Nachhaltigkeit umgesetzt werden können, also ökonomisch, ökologisch und sozial. Als eine der führenden Schneesport-Destinationen der Schweiz verfüge St. Moritz/Engadin über ein grosses Know-how und viel Erfahrung betreffend der erfolgreichen Durchführung von grossen Wintersportveranstaltungen, heisst es in der Mitteilung weiter. So fanden beispielsweise 2003 und 2017 in St. Moritz die alpinen Ski-Weltmeisterschaften statt, hinzu kommen eben die Freestyle-Weltmeisterschaften 2025.

Die genauen Standorte in Graubünden sind noch unklar

1928 fanden in St. Moritz die ersten Olympischen Spiele in der Schweiz statt. Exakt 100 Jahre später würde gleichenorts bei einer allfälligen erfolgreichen Kandidatur die Premiere der neuen FIS Games, einer Art «Mini-Winter-Olympia» über die Bühne gehen. «Die Anzahl Disziplinen und Wettkämpfe, die anders als bei Olympischen Spielen allesamt Outdoor-Events wären, sind dabei ebenso Gegenstand des zu entwickelnden Konzepts wie die Prüfung weiterer möglicher Wettkampfstandorte innerhalb und ausserhalb des Kantons Graubünden», schreibt Swiss-Ski. Noch nicht abgeschätzt werden könnten die Kosten allfälliger Fis Games; sie sind ebenfalls Gegenstand eines Konzepts.

«Swiss-Ski ist überzeugt, dass St. Moritz und die umliegenden Regionen die Vielfalt aller Schneesportarten abdecken könnten», heisst es weiter. Deshalb sei der Dachverband des Schweizer Schneesports bestrebt, gemeinsam mit der FIS zu evaluieren, ob und wenn ja mit welchem Ansatz sich eine mögliche Kandidatur zur Durchführung nachhaltiger FIS Games im Jahr 2028 am besten eignen würde.