Findet Olympia 2030 in der Schweiz und in Graubünden statt?

Graubünden sagte schon dreimal Nein

Bei der Austragung von Olympischen Spielen gehört unser Kanton zu den Pionieren: So fanden 1928 die zweiten Olympischen Winterspiele der Geschichte in Graubünden statt, genauer in St. Moritz. 1948 wurden die Winterspiele erneut im Oberengadin ausgetragen. Seither aber ist die Schweiz zwar stolz auf all ihre Olympiasieger und Olympiamedaillen-Gewinner, Gastgeber will sie aber nicht mehr sein. Mehrere Kandidaturen wurden in der Vergangenheit abgelehnt, darunter auch zweimal in Graubünden.

Es war am 3. März 2013, als 41’758 Bündnerinnen und Bündner Nein sagten zu einer Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2022. Das entsprach knapp 53 Prozent der abgegebenen Stimmen. 2017 war die Ablehnung noch deutlicher. Doch das Thema Olympiakandidatur in der Schweiz nahm schon viel früher seine Anfänge. Eine Übersicht:

2. März 1988: Eine Bündner Olympia-Kandidatur wird mit 77 Prozent der Stimmen abgelehnt.

In den 1990-er-Jahren: Das Wallis bewirbt sich mit einer Kandidatur für die Austragung der Olympischen Winterspiele 2006 – Sion 2006 lautete der Kandidaturname.

Juni 1999: Sion 2006 erhält vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) eine Absage. Die Spiele finden 2006 in Turin statt.

Herbst 2010: Swiss Olympic evaluiert, ob eine Schweizer Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2022 Sinn machen würde und schreibt interessierte Regionen an, damit diese ihre Meinung kundtun können.

Oktober 2010: Eine Arbeitsgruppe rund um den damaligen FDP-Nationalrat Tarzisius Caviezel will die Olympischen Spiele nach Graubünden holen.

Ende 2011: Der Verein XXIV. Olympische Winterspiele Graubünden 2022 wird für die Vorbereitung und Promotion einer Kandidatur ins Leben gerufen.

Anfang 2012: Gian Gilli wird Kopf des Pro-Olympia-2022-Teams.