Big-Air-CEO Götz: «Der Schnee ist uns weggeschmolzen, teils auf null Zentimeter»

Die Organisatoren des Big Air versuchten alles. Aber auch die riesige Blache, die den Schnee vor Regen, Wind und hohen Temperaturen schützen soll, bringt nichts. Die Finals der Freeskier vom Freitagabend werden abgesagt. «Der Schnee ist uns weggeschmolzen», sagt Event-CEO René Götz gegenüber TV Südostschweiz. «Im Bereich des Kickers sind es teilweise null Zentimeter, die geblieben sind.»

Den Entscheid zur Absage traf schliesslich der Weltverband FIS. «Es war ein Prozess über die letzten Stunden», so Götz. Um 16 Uhr wurden dann sämtliche Athletinnen und Athleten informiert. Immerhin: Weil die Qualifikation am Donnerstagmorgen stattfinden konnte, gibt es trotz Final-Absage ein Resultat. Die Schweizerin Mathilde Gremaud kann sich über ihren ersten Sieg in dieser Saison freuen.

Und was ist mit den Wettbewerben der Snowboarder? Das Programm vom Samstag soll wie geplant stattfinden. «Wir sind sehr zuversichtlich und versuchen nun, so viel Schnee wie möglich über die Nacht zu produzieren», so Götz.