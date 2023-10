Finals abgesagt, Quali zählt - was das für Ragettli und Co. bedeutet

Der Wind. Der Regen. Zuviel für das Big Air in Chur. Die Freeski-Finals vom Freitagabend müssen abgesagt werden. «Die Sicherheit der Athletinnen und Athleten geht vor», sagt Sacha Giger, Direktor Snowboard, Ski Freestyle und Telemark bei Swiss Ski. Mit einer riesigen Blache konnte der Schnee zwar vor dem Regen geschützt werden. Dennoch war eine Präparation der Big-Air-Rampe nicht möglich.

Ein Resultat für die Weltcupwertung gibt es trotzdem – jenes der Qualifikation, die am Donnerstagmorgen stattfand. So stehen gleich zwei Schweizerinnen auf dem Podest: Mathilde Gremaud zuoberst, Sarah Höfflin auf Rang 3. Mit Giulia Tanno steht auch eine Bündnerin in den Top 10. Die Heidnerin, die den Heimevent vor einem Jahr noch verletzt verpasst hatte, klassierte sich in der Qualifikation auf Rang 7. Bei den Männern ist Andri Ragettli der beste Schweizer. Der Flimser wird Zehnter.