Chur und Davos: ÖKK Bike Revolution kommt wieder nach Graubünden

Sie haben grosse Pläne, die Organisatoren der ÖKK Bike Revolution. «Wir wollen mithelfen, den Sport auf ein neues Niveau zu hieven», sagt René Walker, OK-Mitglied, im vergangenen Frühling gegenüber diesem Portal. «Wir wollen das Wimbledon des Mountainbikesports werden.»

2022 ist die Bike Revolution, ein Rennen, bestehend aus mehreren Etappen in der ganzen Schweiz, lanciert worden. Im OK sitzt unter anderem der mehrfache Weltmeister und Olympiasieger Nino Schurter. Diesem ist auch zu verdanken, dass Chur bei beiden bisherigen Austragungen Etappenort war. Daran ändert sich nichts. Chur gehört auch im kommenden Jahr zu den fünf Austragungsorten. Anfang Mai gastiert die Bike Revolution in der Bündner Hauptstadt.

Mit Davos (Ende Juni) steht auch ein zweiter Bündner Ort im Rennkalender, den die Verantwortlichen kürzlich publiziert haben. Im vergangenen Jahr machte die ÖKK Bike Revolution erstmals im Landwassertal Halt.