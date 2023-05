Sie träumen von Wimbledon – das Erfolgsmodell der ÖKK Bike Revolution

Es sind grosse Worte, die die Verantwortlichen der ÖKK Bike Revolution in ihrem Communiqué verwenden. «Die Startliste von Chur liest sich wie diejenige eines Weltcuprennens», steht da im dritten Absatz geschrieben. Nun, unpassend sind die Worte nicht. Ausnahmekönner Nino Schurter, die Olympiasieger Jolanda Neff und Tom Pidcock, die Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot, Gesamtweltcupsiegerin Alessandra Keller – wenn am Sonntag zum zweiten City-Event in der Bündner Hauptstadt gestartet wird, wähnt man sich tatsächlich an einem Weltcup.