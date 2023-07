Selina Capaul geht in Maribor auf Medaillenjagd

Seit vergangener Woche darf Selina Capaul (Bild) endlich ihre Packliste schreiben. Obwohl die Speerwerferin bereits Anfang des Jahres die Limite für das European Youth Olympic Festival (EYOF) im slowenischen Maribor knackte, musste sich Capaul lange gedulden. «Ich freue mich sehr auf das EYOF. Die Teilnahme war eines meiner grossen Ziele in dieser Saison», so die Emserin. Am vergangenen Donnerstag erfuhr Capaul, dass sie am 22. Juli mit der Schweizer Delegation nach Slowenien reisen darf.