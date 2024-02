Entscheidung mit dem ersten Torschuss

Auch wenn das Schlussresultat deutlich war: Es hätte noch höher ausfallen können. Denn die Lakers waren an diesem Sonntagnachmittag im Davoser Eisstadion kein ebenbürtiger Gegner für den HCD. Gegen Ende der Partie liessen sich die Gäste regelrecht gehen. So sehr, dass Coach Stefan Hedlund knapp fünf Minuten vor Schluss beim Stand von 0:4 sein Time-out nahm, um seinen Spielern nochmals ins Gewissen zu reden. «Traurig, schlecht. Es gibt keine anderen Worte dafür. Das war in allen Bereichen nicht gut genug», meinte Lakers-Verteidiger David Aebischer zur Leistung seines Teams.