Bitterer Abend: Der EHC Chur wird im Heimspiel von den GCK Lions abgeschossen

Nach dem Spiel

Vor 813 Zuschauerinnen und Zuschauern zahlt der EHC Chur gegen effiziente GCK Lions auf bittere Weise Lehrgeld. Die Zürcher sind mit ihren ersten beiden Torschüssen erfolgreich und gehen bis in die 7. Minute mit 2:0 in Führung. Zunächst trifft Robin Leone, 2:11 Minuten später schliesst Jan Schwendeler eine schöne Kombination mühelos ab. Nach diesem Doppelschlag müssen sich die Churer erst mal berappeln, spielen das Drittel aber noch solide zu Ende.

Im zweiten Abschnitt brechen die Bündner nach dem 0:3 durch Yann Voegeli auseinander. Fast jeder Schuss der Lions ist drin und so führen sie nach 36 Minuten bereits mit 6:0.

Im dritten Drittel haben beide Teams ein Interesse daran, dass die Partie so schnell wie möglich vorbei ist. Sieben Sekunden vor der Schlusssirene sorgt Josselin Dufey immerhin noch für einen kleinen Aufsteller auf Churer Seite. Er erzielte den Ehrentreffer zum 1:7.

Die drei Besten

Robin Leone: Der NLA-erfahrene Stürmer (fast 400 Einsätze für Kloten und Lausanne) erzielt in der 5. Minute die Führung der Lions und spielt in der 7. Minute den mustergültigen Pass zum 2:0.

Daniil Ustinkov: Der 18-jährige zeigt in der 29. Minute sein grosses Talent und erzielt mit einer Einzelleistung das Tor des Abends.

Sascha Ruppelt: Es ist nicht so, dass der GCK-Goalie nicht zu tun hat, im Gegenteil. Chur hat bis zur Spielhälfte deutlich mehr Abschlüsse, doch Ruppelt entschärft diese alle. Am Schluss fehlen ihm sieben Sekunden zum Shutout.

Weiter geht es für den EHC Chur am Sonntag. Dann aber nicht in der Swiss League, sondern im Nationalen Cupwettbewerb, an dem die Klubs ab der zweithöchsten Spielklasse teilnehmen. Die Churer treffen ab 17.45 Uhr auswärts auf den EHC Bülach aus der MHL. Das nächste Mal bei uns Liveticker dabei sein könnt ihr am nächsten Dienstag. Dann ist der EHC Chur beim amtierenden Swiss-League-Meister La Chaux-de-Fonds zu Gast. Das wars für heute. Vielen Dank fürs Mitlesen, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende!