Von «tomati», und seltsamen «karoti»

Lettische Sprache, schwere Sprache. Ich bin ja eigentlich ziemlich gut, was Sprachen angeht. Englisch? Easy. Französisch? Pas de problème. Spanisch? Claro, me gusta. Italienisch? Nun, ich verstehe es jedenfalls so gut, dass ich mitlachen kann, wenn die Tessiner Journalisten in Riga einen dummen Spruch fallen lassen. Tutto bene.