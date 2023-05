Im «Tenü Adiletten» und mit Polizeieskorte durch Riga

Etwas seltsam ist das Bild ja schon. Spieler nach Spieler steigt aus dem Bus. In voller Eishockeymontur. In der Hand der Stock. Bei sommerlichen 20 Grad wohlbemerkt, mitten in der Grossstadt Riga. Ja, sogar die Goalies. Maske halb über den Kopf. Der klobige Goaliestock in der Hand. Die noch klobigeren Schoner am Bein. Dazu, und jetzt müssen Sie ganz stark sein: Adiletten. Adiletten mit Socken! Vielleicht die Nummer 1 aller Modesünden.