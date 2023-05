Zwei Orte, viel Talent und vier Bündner – hier erfährst du alles zur Eishockey-WM 2023

Die Gruppen

Gruppe A: Finnland, Schweden, USA, Deutschland, Dänemark, Frankreich, Österreich, Ungarn

Die Favoritenrolle in dieser Gruppe ist klar verteilt. Für den amtierenden Weltmeister Finnland sowie dessen Nachbar Schweden dürfte der Viertelfinal Formsache sein. Dahinter wird es etwas spannender. Die USA haben für ihre Verhältnisse ein eher schwach besetztes Kader, dennoch dürften sie den Viertelfinal schaffen. Deutschland und Dänemark balgen sich um den vierten Platz in der K.o.-Phase, während Aufsteiger Ungarn ein Exploit gelingen müsste, damit man entweder Frankreich oder Österreich hinter sich lassen und den Klassenerhalt schaffen könnte.

Gruppe B: Kanada, Tschechien, Schweiz, Slowakei, Lettland, Norwegen, Kasachstan, Slowenien

Für Kanada, Tschechien und wohl auch die Schweiz ist ein Platz im Viertelfinal reserviert. Dahinter dürften wohl die Slowakei und Gastgeber Lettland, mit Abstrichen auch die Norweger, um den vierten Platz kämpfen, wobei die Favoritenrolle bei den Slowaken liegt. Im Direktduell zwischen Kasachstan und Slowenien wird wohl der Absteiger bestimmt.

Das sorgt für Aufsehen: Wenig Stars, dafür viel Talent

Da die WM jedes Jahr stattfindet, ist der Stellenwert des Turniers nicht ganz so gross wie beispielsweise im Fussball, wo es nur alle vier Jahre eine Endrunde gibt. Viele der allerbesten Spieler der Welt sind momentan noch in den NHL-Play-offs engagiert. Doch auch jene, die schon ausgeschieden sind, kommen nicht automatisch ans Turnier. In diesem Jahr sind so wenige Stars wie schon lange nicht mehr an der WM. Bei Kanada fehlen beispielsweise Namen wie Nathan MacKinnon, Sidney Crosby oder Brad Marchand. Bei Schweden kommen weder die Verteidiger Viktor Hedman und Erik Karlsson noch die Stürmer Mika Zibanejad oder Elias Pettersson, den die Skandinavier aufgrund der hohen Versicherungssumme nicht ans Turnier holen konnten. Die Bereitschaft der NHL, ihre besten Spieler fürs Turnier freizugeben, scheint immer kleiner zu werden.

Dass Schweden und Kanada auf viele hochkarätige Stars verzichten müssen, eröffnet Chancen für andere Spieler. Beispielsweise für den 18-jährigen Leo Carlsson, der aller Voraussicht nach zu seinem WM-Debüt kommen wird. Dasselbe gilt für den gleichaltrigen Kanadier Adam Fantilli. Beide Spieler liefern sich zusammen mit dem Russen Matvei Michkov ein Rennen um den zweiten Pick im kommenden NHL-Draft hinter dem kanadischen Übertalent Connor Bedard. Fantilli verbuchte in der vergangenen Saison bei den Michigan Wolverines in der US-amerikanischen Collegeliga 65 Punkte in nur 35 Spielen und hat momentan die besten Chancen, bei den an Nummer 2 ziehenden Anaheim Ducks zu landen. Das Eishockeyportal «Daily Faceoff» schrieb darum, dass Fantilli nicht nur ein Trostpreis für die Kalifornier sei, sondern ein künftiger Superstar in der NHL. Sowohl Fantilli als auch Carlsson, der bei Spengler-Cup-Teilnehmer Örebro spielt, dürfen sich an der WM noch einmal auf internationalem Parkett präsentieren.

Die Turnierfavoriten

Finnland hat 2019 und 2022 den Titel geholt. Die Nordeuropäer gelten auch in diesem Jahr als heisser Anwärter auf WM-Gold. Der grosse Star des Teams ist Mikko Rantanen von den Colorado Avalanche, der in der abgelaufenen NHL-Saison mit 105 Punkten der achtbeste Skorer der Liga war.