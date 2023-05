Schweizer Nationalteam vor WM-Start: Das Warten auf den nächsten Exploit

Mitte April sagte Patrick Fischer in einem Interview: «Die Zielsetzung ist das finale Wochenende. Wir wollen um die Medaillen spielen.» Das war vor rund drei Wochen. Die Schweiz hatte gerade ihre beiden ersten WM-Vorbereitungsspiele gegen die überschaubaren Slowaken verloren. Der Eishockey-Nationaltrainer wusste da noch nicht, mit welchem Kader er im Mai an die WM reisen würde. Für Fischer spielt das aber auch gar keine Rolle. Die Aussage steht für das Selbstverständnis, dass er im Verband und in der Mannschaft etabliert hat.