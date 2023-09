Wegen Young Boys: HCD-Auswärtsspiel in Bern wird verschoben

Mittwoch 29. November statt Dienstag 28. November – das National-League-Spiel zwischen Bern und Davos wird um einen Tag verschoben. Dies teilt der SCB am Montagnachmittag mit. Der Grund: die am selben Abend stattfindende Champions-League-Partie zwischen den Young Boys und Roter Stern Belgrad. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Der steht am Dienstag wieder im Einsatz, zuhause gegen Meister Genf. Zum ersten Aufeinandertreffen mit dem SCB kommt es in dieser Saison am 3. Oktober in Davos.