Thornton steht in Davos als Trainer auf dem Eis

Er ist ein illustrer Name im Welteishockey. 1997 gab Joe Thornton sein Debüt in der besten Eishockeyliga der Welt, der NHL. 1901 Spiele hat «Big Joe» bis heute absolviert. Dabei erzielte er 462 Tore und gab 1211 Torvorlagen, war MVP, Topskorer und Olympiasieger mit dem Team Canada. 2021/22 absolvierte er mit 42 Jahren seine bisher letzte Saison in der NHL. Es ist eine beeindruckende Karriere, die der Kanadier vorweisen kann.

Seine Geschichte ist auch eng mit dem HC Davos verknüpft. Bei seinem ersten Abstecher ins Landwassertal in der Lockout-Saison 2004/05 lernte er in den Bündner Bergen seine heutige Frau Tabea kennen und lieben. Seither kehrt Thornton jeden Sommer nach Davos zurück, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Insgesamt zwei weitere Male, in der zweiten Lockout-Saison 2012/13 sowie für zwölf Spiele in der Coronasaison 2020/21 kehrte Thornton nach Davos zurück, um in den Farben des Rekordmeisters aufzulaufen.

Thornton trainiert Kinder

Seinen Rücktritt hat Thornton zwar nie offiziell verkündet. Es scheint aber eher unwahrscheinlich, dass er je wieder als aktiver Spieler einer Mannschaft auflaufen wird. Dennoch weilt er momentan wieder in Davos. Dabei trainiert er in einem Skillscamp junge Eishockeyspieler, wie Bilder auf dem Instagramkanal des HC Davos zeigen.