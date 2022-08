Kehrt Joe Thornton zum HC Davos zurück?

Wie praktisch in jedem Sommer absolviert NHL-Star Joe Thornton seine Vorbereitung in Graubünden. Seine heutige Frau Tabea hatte er vor Jahren während des NHL-Lock-Outs in Davos kennen gelernt, mit ihr und den gemeinsamen Kindern kehrt er jeweils im Sommer nach Davos zurück. Während der aktuellen Vorbereitung ist dem 43-Jährigen nun angeboten worden, in Zukunft für den HCD eine Rolle zu bekleiden. Das Amt des Spengler-Cup-Sportchefs ist eines davon. «Das ist nur eine von vielen Möglichkeiten, die wir ihm angeboten haben», bestätigt Marc Gianoa, OK-Präsident des Spengler Cups gegenüber «Blick».