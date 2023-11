Spezielle Rückkehr, Nuller, schwierige Frage - drei Geschichten zum HCD-Wochenende

Wann fällt die Null?

23 Runden hat der HCD gespielt. Beinahe die Hälfte der Qualifikation. Und doch gibt es noch einige Spieler im Kader, bei denen in Sachen Tore eine Null steht. Aleksi Peltonen, Rico Gredig, Noah Schneeberger, Tim Minder, Sven Jung, Dominik Egli und Raphael Prassl haben in dieser Saison noch nie getroffen. Das überrascht gerade bei Egli und Prassl. Egli gilt als Offensivverteidiger, ist unter den Defensivspielern die Nummer 1 in Sachen Eiszeit im Powerplay. In der vergangenen Saison traf der 25-Jährige, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, acht Mal. Und Prassl? Der Stürmer befindet sich in einem veritablen Formtief, kommt erst auf zwei Assists. Prassl feierte am Donnerstag seinen 26. Geburtstag. Vielleicht gibts ja am Freitagabend in Zug ein verspätetes Geburtstagsgeschenk.