Nach HCD-Boykott: Jetzt passt Ambri die Preise für den Gästesektor an

40 Franken für ein Ticket im Gästesektor – zu teuer für die Fans des HC Davos. Als Reaktion auf die gestiegenen Ticketpreise in der Gottardo Arena in Ambri verzichten die HCD-Fans am Wochenende auf die Reise ins Tessin. «Hockey muss für jede bezahlbar sii», schreibt der Sektor 1921, die Davoser Fanvereinigung, auf Instagram.