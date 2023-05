Mit einem beeindruckenden Selbstverständnis zum dritten Sieg

Schiesst die Schweizer Nationalmannschaft an der Eishockey-WM in Riga ein Tor, dröhnt durch die Boxen in der Arena der Hit «Göschene Airolo». Es geht im Partyhit der Stubete Gäng um Dinge, die bei einem Ohr in den Kopf kommen und Augenblicke später wieder raus. Der Song mag nicht so recht zu den Auftritten des Teams an diesem Turnier passen. Beim 5:0 gegen Kasachstan feierten die Schweizer im dritten Spiel den dritten Sieg. Sie sind auch nach 180 WM-Minuten noch ohne Gegentor und hinterlassen mit ihren Auftritten einen bleibenden Eindruck.