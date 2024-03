Entscheidung vertagt - der HCD verliert das Spiel am Mittwoch, damit kommte es am Samstag zum Showdown in Lausanne

Der HCD verliert am Mittwochabend das Heimspiel. Das Spiel 7 vom kommenden Samstag muss nun die Entscheidung bringen. Am Mittwoch verfügte Lausanne über mehr Energiereserven und konnte das Spiel früh entscheiden.

Gian Andri Hässig

Eishockey

HC Davos 2 : 5 Lausanne HC 14. Bristedt 55. Bristedt 7. Suomela 10. Sekac 24. Suomela 27. Suomela 30. Rochette

Sportticker Chronologie ändern Nach dem Spiel Nachdem der HC Lausanne schon früh in Führung geht, kann der HCD durch Bristedt zwar kurzzeitig verkürzen. Die Hoffnung ist jedoch nur von kurzer Dauer und Lausanne heute einfach zu stark.

-Suomela erzielt einen Hattrick und schiesst den HCD ab

-zur Spielmitte räumt Aeschlimann das Tor und macht Platz für Gilles Senn

-Bristedt kann kurz vor Schluss einen Penalty versenken, womit der Schlussstand von 2:5 feststeht. Nun kommt es am Samstag in Lausanne zum grossen Showdown. Wir tickern wieder für euch und danken für`s Mitfiebern. 60. Minute, 2:5 Dann ist das Ende des Spiels erreicht. Den heutigen Abend haben wir uns etwas anders vorgestellt. Die Entscheidung ist vertagt und somit kommt es am Samstag zum letzten Tanz zwischen den beiden Teams. 58. Minute, 2:5 Der HCD kann von der Überzahl nicht profitieren, womit der Spielstand unverändert bleibt. Es bleiben noch rund 2 Minuten zu spielen in der heutigen Partie. Leider kommt es immer wieder zu kleineren Scharmützeln zwischen den Spielern. Aktuell wird eine Situation von den Schiedsrichtern im Video nochmals geprüft. In der Folge wird Jelovac für 5 Minuten auf die Strafbank geschickt. 55. Minute, 2:5 Der Lausanner Schlussmann verschiebt das Tor absichtlich und erhält hierfür eine Strafe. Der HCD kann somit nochmals in Überzahl agieren. 55. TOOOR HCD Der HCD erhält in Überzahl einen Penalty zugesprochen, welcher durch Bristedt wunderschön verwertet wird. Bristedt lässt dem Lausanner Schlussmann keine Chance und kann den 2. Treffer für den HCD erzielen. Noch bleiben 5 Minuten zu spielen und der HCD kann weiterhin in Überzahl agieren - geht hier noch etwas? 54. Minuten, 1:5 Damian Riat von HC Lausanne erhält eine 2 Minuten Strafe wegen "Stockschlags". Hoffen wir der HCD kann daraus nochmals Profit ziehen. 53. Minute, 1:5 Seit dem harten Check von Raffl gegen Nussbaumer hat dieser das Eis nicht wieder betreten. Hoffentlich handelt es sich nur um eine Vorsichtsmassnahme und Nussbaumer ist nicht ernsthaft verletzt. 52. Minute, 1:5 Das Schussverhältnis spricht auch klar für Lausanne mit 21 zu 35 abgegebenen Schüssen. Im Vergleich zu den vergangenen Partien konnte Lausanne heute daraus jedoch Profit schlagen. 50. Minute, 1:5 Der HCD übersteht die Unterzahl unbeschadet, wobei der Eindruck entsteht, dass Lausanne hier nicht mehr mit letzter Konsequenz zur Sache geht und eventuell sogar schon ans nächste Spiel denkt. 48. Minute, 1:5 Die Nerven liegen blank. Ambühl kämpft vor dem Lausanner Tor mit seiner Faust - dies sieht man selten vom HCD Captain. Die Aktion scheint jedoch schlimmer als sie ist. In der Folge muss der HCD Captain für 2 Minuten wegen übertriebener Härte auf die Strafbank und Lausanne kann erneut in Überzahl agieren. Merken Like 0 Dislike 0 Teilen E-Mail WhatsApp Link

