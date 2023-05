Eishockey unter dem Matterhorn und ein paar warme Hosen

Anton. Nicht der berühmte aus dem Tirol. Sondern jener aus Riga. Aus Schweden. Oder ein bisschen auch aus Zermatt. Aber von vorne: Ich wohne in Riga mitten in der Altstadt in einem Airbnb. Mein Vermieter: Anton. Ein Schwede, den das Leben in die lettische Hauptstadt gebracht hat. Und der sich für Eishockey begeistert. Mehr sogar: Anton spielte selbst einmal Eishockey. Unter anderem beim EHC Zermatt. Das Eisfeld mit Blick aufs Matterhorn sei das Schönste seiner Karriere gewesen, schreibt mir Anton schon vor meiner Ankunft.