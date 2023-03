Der HCD verpasst in Zürich gleich mehrere Chancen

Es ist ein alter Auszug aus dem Sachbuch der Eishockeyfloskeln. Eigentlich abgelutscht. Dennoch ist der Satz «Wer sie nicht macht, bekommt sie hinten» für den HCD an diesem Donnerstag in Zürich zutreffend. Im Mitteldrittel verpasste der HCD gleich mehrmals die Chance, das Spiel in eine andere Richtung zu lenken. Erst stellten sich Leon Bristedt und Joakim Nordström zu tölpelhaft an, um die Scheibe aus einem Meter im leeren ZSC-Gehäuse zu versenken. Dann gelang es den Bündnern nicht, in vier Minuten Powerplay zu treffen. Und dann kam diese 34. Minute.