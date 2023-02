Der HCD ist auch dank Davyd Barandun weiter gut auf Kurs

Davyd Barandun muss lachen. Er steht im Kabinengang der Davoser Eishalle und wird auf sein Tor angesprochen. Ein Tor, das hat für den Verteidiger wahrhaft Seltenheitswert. In der Saison 2017/18 debütierte Barandun mit 17 Jahren in der National League. Bis am Samstag hat er 216 Spiele in der obersten Schweizer Spielklasse absolviert – und dabei ein einziges Tor erzielt. Im 217. Spiel kommt nun der zweite Treffer hinzu.