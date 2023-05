Andres Ambühl: Das Perpetuum mobile des Eishockeys

Und dann, als alle Fragen beantwortet sind, es ist bereits spät an diesem Sonntagabend in Riga, dreht sich Andres Ambühl nochmals den versammelten Journalisten zu. «Also, macheds guet», sagt er, mit diesem Lächeln im Gesicht, das so typisch für ihn ist. Wie ein kleiner Junge sieht er dann aus, der seiner Mutter mit verschmiertem Schoko-Mund weismachen will, dass er ganz sicher keine Schokolade aus dem Vorratsschrank stibitzt hatte.