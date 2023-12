Ambri-Bündner Nando Eggenberger nach Out: Vielleicht gibts an Silvester doch einen Pokal

Da helfen selbst die aufmunternden Fangesänge der vielen Ambri-Supporter nicht. Nach dem deutlichen Aus in den Pre-Semifinals (0:5 gegen Frölunda) stehen die Spieler Ambris mit gesenkten Köpfen da. «Wir schafften es heute irgendwie nicht, in die gefährlichen Positionen zu kommen», sagt Stürmer Nando Eggenberger. «Im dritten Drittel haben wir uns dann etwas verloren.» Drei Gegentore fallen in der letzten Viertelstunde der Partie.

0:5 heisst es darum am Ende. So klar wie das Resultat vermuten lässt, war das Spiel aber nicht. «Die ersten beiden Tore von Frölunda waren in der Entstehung glücklich», sagt Eggenberger. Die Schweden profitierten von zwei Fehlern in der Ambri-Defensive.