Lorenzo «Lolo» Schmid: Als Nationalliga-B-Spieler ging er mehrmals an die WM

Rechtsanwalt Lorenzo «Lolo» Schmid klärt zu Beginn des kurzweiligen Gesprächs über Eishockey und vieles mehr zunächst die Frage nach seinem Vornamen. «Lolo hiess ich während meiner Eishockeylaufbahn. In meinem Berufsleben werde ich sowohl als Lolo als auch Lorenzo angesprochen», erläutert er in den Räumlichkeiten seiner Kanzlei an der Quaderstrasse im Herzen von Chur. Der bald 69-jährige Flügelstürmer ausser Dienst befindet sich auf der Zielgerade seiner beruflichen Laufbahn. Sukzessive reduziert er sein Pensum auf aktuell rund 50 Prozent. Tendenz abnehmend.