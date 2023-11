Arosa feiert neunten Saisonsieg, EHC Chur verliert knapp

Nachdem der EHC Arosa mit dem ersten Saisontreffer von Nick Pressacco früh in Führung ging (6.), lag er zur ersten Pause 1:2 zurück. Im Mitteldrittel drehte das Heimteam jedoch auf: In zehn Minuten schoss es drei Treffer – die Torschützen waren Nino Russo, Luca Schommer und Jerome Portmann – und führte so 4:2. Auf den Treffer zum 5:2 (Schommer traf in der 50. Minute zum zweiten Mal in diesem Spiel) konnten die Gäste aus Bern dann keine Reaktion mehr zeigen. Damit liegen die Schanfigger in der Tabelle noch immer auf Rang 3. Auf die beiden führenden Teams hat Arosa zwei Punkte Rückstand.