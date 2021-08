William Reais Olympia-Reise endet im Halbfinale

Mit 20,44 Sekunden lief Reais zumindest seine schnellste Zeit in diesem Jahr. Sein bisheriger Jahresbestwert von 20,47 Sekunden lief Reais bei seinem Sieg an der U23-Europameisterschaft. Für seinen persönlichen Allzeitbestwert von 20,24 Sekunden fehlten Reais im Halbfinale in Tokio zwei Zehntel. Doch auch damit hätte es wohl nicht in das Finale gereicht. Alleine in seinem Halbfinale liefen drei Athleten eine Zeit unter 20 Sekunden.