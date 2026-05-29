Die ukrainische 118. mechanisierte Brigade und unterstützende Einheiten erhielten kürzlich eine Urkunde des ukrainischen Buches der Rekorde für ihre mehr als 1500 Tage andauernde Verteidigung von Mala Tokmatschka. Das ist länger als jede Belagerung während der Weltkriege des 20. Jahrhunderts oder jede historische Schlacht.

Das russische Generalhauptquartier gab im November letzten Jahres bekannt, dass die Russen Mala Tokmatschka eingenommen hätten. Russische Propagandisten haben Mala Tokmatschka mehrfach «erobert». Aber das Dorf steht nach wie vor unter der Kontrolle des ukrainischen Militärs.

Was ist Mala Tokmatschka? Es ist ein östlicher Vorort von Orichiw – einer Stadt mit 14 000 Einwohnern vor dem Ausbruch des vollumfänglichen russisch-ukrainischen Krieges. Damals lebten etwa 3000 Menschen in Mala Tokmatschka. Heute halten sich kaum noch 200 Menschen an diesem Ort auf.

Mala Tokmachka liegt 60 km östlich von Saporischschja. Diese Millionenstadt ist Zentrum der gleichnamigen ukrainischen Region, die Russland grundlos in seiner Verfassung zu seinem Staatsgebiet erklärt hat.

Schule, Gefängnis, Ziegelei und Bahnhof haben die Russen dem Erdboden gleichgemacht

Mala Tokmatschka liegt an der Autobahn, die Saporischschja und Mariupol verbindet, sowie an der Eisenbahnlinie, die nach Süden führt. Das Dorf besteht lediglich aus zwei neun Kilometer langen Strassen entlang der Autobahn. Es wird im Norden vom Fluss Konka und im Südosten vom kleinen, zeitweise ausgetrockneten Fluss Mala Tokmatschka geschützt.

Autobahn und Eisenbahnlinie verlaufen auf Dämmen, die eine Barriere gegen angreifende Truppen bilden. Grosse Fahrzeuge können die Eisenbahn nur an einer begrenzten Anzahl von Kreuzungen und Tunneln über- oder unterqueren.

Dieses Dorf ist eine typische ländliche Siedlung mit wenigen soliden, modernen Gebäuden. Am südlichen Rand von Mala Tokmatschka befinden sich eine Schule, ein Gefängnis, eine Ziegelei und ein Bahnhof. Da es den Russen nicht gelang, diese Einrichtungen einzunehmen, haben sie sie mit Bomben dem Erdboden gleichgemacht.

Mala Tokmachka war 2022 für einige Monate vom Aggressor besetzt. Aber im Mai 2022 haben die ukrainischen Streitkräfte die Kontrolle über Mala Tokmachka wiedererlangt und halten diese bis heute.

Eine Schlucht nahe dem südöstlichen Rand von Mala Tokmachka verhindert schnelle motorisierte Bewegungen aus dieser Richtung. Mala Tokmatschka ist auf seiner gesamten Länge nach Süden ausgerichtet. Dieses Gebiet ist relativ flach und waldlos. Spärliche Baumreihen sind durch die jahrelangen Kämpfe niedergebrannt und bieten keine Deckung mehr. Es ist unmöglich, sich dem Dorf von Süden her unbemerkt zu nähern.

Bei jedem Angriff werden die russischen Fahrzeuge auf den Minenfeldern und durch Artillerie und Drohnen zerstört

Die russische 42. motorisierte Division der 58. Kombinierten Waffenarmee kämpft seit Langem darum, Mala Tokmatschka einzunehmen. Die ukrainischen Verteidiger haben diese 42. Division bis 2025 aufgerieben. Die Russen brachten daraufhin frische Verstärkungen zum Einsatz, darunter Luftlandetruppen und Spezialeinheiten.

Die 58. Armee hat ihren Stützpunkt in Wladikawkas im Nordkaukasus. Sie war die Hauptstreitmacht bei den beiden Kriegen Russlands gegen Tschetschenien, der Invasion Georgiens im Jahr 2008 und der russischen Invasion von 2014 auf der Krim und im Donbass.

Während sich die Art der Kriegsführung im vergangenen Jahr durch Drohnen drastisch verändert hat, blieb Mala Tokmatschka einer der wenigen Orte, an denen die Russen mechanisierte Angriffe durchführten. Einer dieser Angriffe erfolgte mit 26 Fahrzeugen, darunter Panzer und Schützenpanzer.

Bei jedem dieser Angriffe wurden die russischen Fahrzeuge zunächst auf den Minenfeldern und anschliessend durch die ukrainische Artillerie und Drohnen zerstört. Einmal rückte ein ukrainischer Panzer aus, um die Lage in Mala Tokmatschka zu stabilisieren. Er erfüllte seine Aufgabe, wurde aber auch zerstört. Die Besatzung überlebte.

Mehrfach erlitten die Russen Verluste an Fahrzeugen, schafften es jedoch, einige Infanteristen nach Mala Tokmatschka zu bringen. Jedes Mal wurden diese russischen Eindringlinge von ukrainischen Drohnen und Artillerie ausgeschaltet. Angriffsgruppen der 118. mechanisierten Brigade oder eigens entsandte Angriffseinheiten vollendeten die Säuberung. Im östlichsten Teil von Mala Tokmatschka und an einigen Stellen südlich des Dorfes gibt es eine Grauzone. Aber Russland kontrolliert keinen Teil des Dorfes.

Nüchtern betrachtet ist Mala Tokmatschka für die Russen eine Sackgasse

Es ist ein Rätsel, warum die Russen so hartnäckig versuchen, Mala Tokmatschka zu besetzen. Der Grund könnte sein, dass das Dorf vor den Toren von Orichiw liegt. Man kann Orichiw nicht stürmen, wenn man die umliegenden Dörfer nicht unter Kontrolle hat. Ansonsten ist Mala Tokmatschka für die Russen eine Sackgasse.

Bei einem Vorstoss aus südlicher Richtung müssten die Russen den Fluss Konka überqueren und die befestigten Anhöhen am nördlichen Ufer dieses Flusses erklimmen. Und selbst im Falle einer Einnahme von Orichiw würden sich die Russen in tiefem Gelände befinden, umgeben von Höhenzügen.

Es wäre klüger, von Osten nach Westen in Richtung Saporischschja vorzustossen. Daher ist der russische Vormarsch bei Huliaypole, nordöstlich von Orichiw, gefährlich. Die Russen behaupteten kürzlich, das Dorf Chariwne westlich von Huliaypole eingenommen zu haben. Diese Behauptungen werden jedoch von den ukrainischen Kommandeuren zurückgewiesen. Und es gibt keinen Grund, den russischen Behauptungen zu vertrauen, nachdem sie über die Einnahme von Kupiansk, Borowa und Lyman gelogen haben. Russische Generäle sprachen von Strassenkämpfen in Orichiw, was eine glatte Lüge ist.

Das ukrainische Militär ist besser in Führung und Kontrolle, in Aufklärung und Drohnenkrieg

Es gibt weitere Beispiele für die heldenhaften Kämpfe der Ukrainer. Awdijiwka wurde von der 110. mechanisierten Brigade verteidigt, um Wuhledar kämpfte die 72. mechanisierte Brigade.

Die Russen stürmen ohne klare Strategie gegen Mala Tokmatschka an, nur um des Stürmens willen – so, wie sie es in den meisten taktischen Gebieten tun. Was die Russen am besten können, ist, sich mit Bomben den Weg freibomben.

Das ukrainische Militär ist besser in Führung und Kontrolle, in Aufklärung und Drohnenkrieg. Die ukrainischen Pioniere und Sprengmeister haben bei Mala Tokmatschka hervorragende Arbeit geleistet. Die ukrainische Infanterie ist besser und verfügt über eine starke Motivation, ihr Land zu verteidigen.

Die Misserfolge des russischen Militärs im Gebiet Saporischschja zeigen, dass Russland derzeit nicht in der Lage ist, grosse Offensivoperationen in mehr als einem Gebiet durchzuführen – also anderswo als im Donbass.

Mala Tokmatschka ist nur einer von vielen Faktoren, die das Gleichgewicht in diesem Krieg zugunsten der Ukraine verschieben.