Fünf Rennen in fünf Tagen: Der Terra-Raetica-Trailrun macht Halt in Graubünden

Erst vor einem Jahr feierte das Trailrunfestival Terra-Raetica-Trail (TRT) seine Premiere, besonders zähe Trailrunner und Trailrunnerinnen massen sich im vergangenen Sommer im Dreiländereck von der Schweiz, Italien und Österreich.

Im Juni geht das TRT nun in die nächste Runde, wie die Veranstaltenden in einer Medienmitteilung vermeldeten. Beim Laufevent mit Festivalcharakter werden die Teilnehmenden fünf Rennen in fünf Tagen in drei Ländern laufen und dabei pro Rennen zwischen 16 und 28 Kilometer mit 1000 bis 2100 Höhenmetern bewältigen.