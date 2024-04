Waltert nach Niederlage gegen Weltnummer 1: «Ich war supernervös»

Knapp eineinhalb Stunden dauert sie. Diese Partie auf der ganz grossen Bühne. Dann steht die Niederlage für Simona Waltert fest: 3:6, 1:6 verliert die Bündnerin die erste Partie am Billie Jean King Cup gegen die Weltnummer 1 Iga Swiatek. Das Resultat ist am Ende deutlich. Waltert überzeugt aber immer wieder mit sehenswerten Punkten, schafft im ersten Durchgang ein Break und kommt auch im zweiten Satz zu ihren Breakmöglichkeiten. «Es hatte einige gute Phasen drin», sagt die Churerin über ihren Auftritt. «Leider waren es zwei, drei Fehler zu viel. Aber du musst gegen eine solche Gegnerin was wagen, weil sie dir sonst keine Luft lässt.»