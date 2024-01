«Unverantwortlich» – das sagt ein Bündner Sportarzt über brutale Stürze am Lauberhorn

Und dann fliegt der Hubschrauber. Wieder einmal. Plötzlich ist die Odi-Party im Zielkessel von Wengen verstummt. Als hätte ihr jemand den Stecker gezogen. Starre Blicke auf der Tribüne. Schweigende Kommentatoren in tausenden Schweizer Stuben. Am Donnerstag, bei der ersten Abfahrt am Lauberhorn, erwischte es Marco Kohler. Kreuzbandriss, Operation. Am Freitag, im Super-G, stürzte Alexis Pinturault. Auch er: Kreuzbandriss. Und jetzt erwischt es in der Originalabfahrt vom Samstag auch noch Alexander Kilde.