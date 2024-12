Thomas Tumler nach erstem Weltcupsieg: «Meine erste Fahrt war sensationell»

Dabei haben Sie nach dem ersten Durchgang gesagt, dass sich Ihre Fahrt nicht schnell angefühlt habe.

Wenn ich ein gutes Gefühl beim Skifahren habe, bin ich meist nicht schnell. Während der Fahrt habe ich immer gedacht, etwas mehr riskieren zu müssen. Als ich im Ziel den Vorsprung auf die zwei vor mir gestarteten Fahrer gesehen habe, habe ich gemutmasst, dass es ihnen wohl nicht optimal gelaufen sein muss.

Wie wars zwischen den zwei Läufen?

Ich habe mich gut ablenken können, habe aber auch nicht gross etwas anderes gemacht, als wenn ich Zehnter gewesen wäre. Es ist mir eigentlich besser gegangen, als ich mir das vorgestellt habe.

Und dann das Gefühl, als Letzter oben zu stehen?

Das war sehr speziell. Die Startintervalle waren so extrem lang, da hat man schon Zeit zum Nachdenken. Trotzdem habe ich mich gut fokussieren können.

Es war ein Sieg mit Ansage.

(Lacht) Als der aktuelle Weltcup-Kalender veröffentlicht war, sagte ich zu meiner Frau 'schön, ist der Riesenslalom in Beaver Creek wieder im Programm. Den gewinne ich'. Als ich dann auf dem Leaderthron sass, schossen mir diese Sätze wieder durch den Kopf.

Ich behaupte, die meisten Fahrer hätten in Ihrer früheren Situation aufgegeben. Was hat Sie im Spitzensport gehalten? Waren Sie überzeugt, dass es eines Tages doch noch für Spitzenplätze reicht?

Ich habe im Training immer das Gefühl gehabt, dass viel möglich ist. In den Rennen hatte ich dann aber oft nicht die Ausgangslage, aus der eine Klassierung in den ersten zehn möglich gewesen wäre. Es war oft ein Abwägen. Zum einen wollte ich primär Weltcup-Punkte holen, zum andern wollte ich mehr. Dieses Denken hat mich oft gehindert und gehemmt.

Hat es den Moment gegeben, in denen der Schalter gekippt ist?

Vor zwei Jahren belegte ich in den zwei Riesenslaloms in Alta Badia jeweils Platz einunddreissig. Mit etwas mehr Glück hätte ich wichtige Punkte holen können, um meine Position in der Startliste zu verbessern. Das waren Momente, in denen ich gehadert habe. Dann kamen der Riesenslalom in Adelboden, wo mir zum ersten Mal ein zählbares Ergebnis gelang, und jener in Schladming, bei dem ich mich für die Weltmeisterschaften qualifizierte. Sich in einem so starken Team wie dem unserem einen Startplatz zu sichern, hat mir mächtig Aufschwung verliehen.

Das Vertrauen der Trainer war immer da?

Vor drei Jahren erfüllte ich null Kriterien für eine Kaderzugehörigkeit bei Swiss-Ski. Sie haben aber an mich geglaubt. Ich bin ihnen dankbar, die Chance nochmals bekommen zu haben. Sie hätten mich auch in den Regionalverband zurückschicken können, was gleichbedeutend mit dem Ende meiner Karriere gewesen wäre.

Vor viereinhalb Jahren haben Sie den Ausrüster gewechselt. Was hat der Wechsel von Fischer und Stöckli ausgelöst?

Schade war, dass ich die erste Saison mit Stöckli wegen eines Bandscheibenvorfalls verpasst hatte. Aber ich spürte von Beginn weg das Vertrauen. Marco Odermatt unterstützte mich von Anfang an. Das löste bei mir zusätzliche Motivation aus.

Wie äussert sich die Wende zum Guten in den einzelnen Rennen?

Früher wollte ich oft zuviel. Da war oft eine gute Zwischenzeit, auf die aber ein Ausfall oder ein grober Fehler folgte. Mittlerweile weiss ich, dass es reicht, was ich kann, um vorne dabei zu sein, dass es dafür keine besonderen Dinge braucht. Ich habe jetzt mehr Ruhe in mir, kann besser mit Stress und Druck umgehen.