Skilegende gibt Geschäftsführung von Bündner Skimanufaktur ab

Seit 2018 fertigt die Anavon Ski AG in Graubünden Skis, die zu 100 Prozent Swiss Made sind. «Die Produktpalette überzeugt durch die Verwendung ausgewählter Materialien, Innovation in der Klebetechnik und die Handfertigung in der eigenen Manufaktur», schreibt das Unternehmen über sich. Ein Markenzeichen ist auch die Farbvielfalt, durch die Skibegeisterte ihren persönlichen Ski individuell gestalten können.

Nun hat die Anavon Ski AG gemäss eigenen Angaben einen Meilenstein in seiner Entwicklung gesetzt. Dies mit dem Umzug von Disentis nach Zizers. Der neue Standort eröffne verbesserte Rahmenbedingungen für die Personalrekrutierung und damit eine wichtige Grundlage für das Wachstum in der Herstellung von Skis, heisst es in einer Medienmitteilung. «Der Umzug markiert einen Wendepunkt in unserer Unternehmensgeschichte und unterstreicht unser Engagement für Innovation und Expansion», sagt Mauro Lardi, der Verwaltungsratspräsident der Anavon Ski AG.