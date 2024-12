Mit 35 Jahren auf dem Höhepunkt: Thomas Tumler gewinnt erstmals ein Weltcuprennen

Dann ballt er die Faust. Schaut einmal ungläubig auf den Zeitenmonitor. Und lässt sich dann in den Schnee von Beaver Creek fallen. Zwölf Hundertstel rettet Thomas Tumler über die Ziellinie. Nachdem es am Start noch über eine Sekunde war. Aber das reicht. Tumler ist Weltcupsieger. Mit 35 Jahren steht der Samnauner beim Riesenslalom von Beaver Creek erstmals zuoberst auf das Podest.

Es ist der Höhepunkt eines beeindruckenden Spätherbst in der Karriere von Thomas Tumler. Immer wieder hatte der Bündner in seiner Karriere mit Verletzungen zu kämpfen, Rückenprobleme machten ihm zu schaffen. Im Frühling 2017 habe er einmal beim Benzintanken nicht mehr selbst aus dem Auto steigen können, weil ihm die Schmerzen derart zu schaffen machten. «In diesem Moment habe ich mich ernsthaft gefragt, ob ich mir in Zukunft das alles noch antun will.»

Auch vor zwei Jahren machte sich Tumler ernsthafte Gedanken rund um das Karriereende. Er brauchte Resultate, um seinen Kaderstatus bei Swiss Ski zu behalten. Tumler lieferte. Und plötzlich ging der Knopf auf. In der vergangenen Saison fuhr der Bündner in seiner Paradedisziplin fünf Mal in die Top 10. Beim Saisonfinale in Saalbach gabs ein dritter Platz.

In Beaver Creek verdrängte Tumler Lucas Pinheiro Braathen und Zan Kranjec auf die Ränge 2 und 3. Gino Caviezel fuhr als zweitbester Bündner auf Rang 17, Fadri Janutin wurde 21.