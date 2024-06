Dämpfer vor Heimfest: Orlik verpasst Büdner-Glarner in Davos - das ist der Grund

Der Dämpfer kommt am Donnerstagabend. Auf Facebook meldet sich Armon Orlik zu Wort. «Leider muss ich infolge kleinerer Beschwerden im Rückenberich meine Teilnahme am BüGla in Davos zurückziehen», schreibt der Maienfelder kurz und knapp. Nähere Details? Nicht bekannt. Zuletzt stand Orlik am 2. Juni am Zürcher Kantonalen in Horgen im Einsatz – und holte dabei seinen fünften Festsieg in dieser noch jungen Schwingsaison.

Beim Heimfest in Davos hätte der 29-Jährige seine starke Frühform erneut unter Beweis stellen wollen. Das grosse Ziel: Der fünfte Triumph am BüGla. Doch daraus wird nun nichts.

Rückenprobleme und Orlik? Das ist nicht ganz neu. Vor einem Jahr verpasste der Bündner etwa das Schwägalp-Schwinget weil der Rücken zwickte. Auch rund um das ESAF 2019 klagte Orlik über Rückenprobleme. «Ich fühlte mich wegen des Rückens nicht voll bereit», sagte er damals kurz nach dem Fest.

Bleibt zu hoffen, dass der Verzicht auf das Heimfest bloss eine Vorsichtsmassnahme ist. Den nächsten Einsatz hat Orlik am 23. Juni am Schwarzsee geplant.