Insta-Hype beim FC Balzers wird immer grösser - jetzt schaltet sich auch Chur 97 ein

Am Freitag wird das Team inklusive Scarsini eine öffentliche Einheit absolvieren. Zuvor geben Vereinsvertreter und Scarsini an einer extra einberufenen Pressekonferenz Auskunft zum Trubel der letzten Tage. Der Medienanstrum dürfte enorm sein.

Mittlerweile hat sich auch Balzers' Ligakonkurrent Chur 97 eingeschaltet. Auf Instagram kommentieren die Bündner unter einem Video Scarsinis auf spanisch: «Wir haben gesehen, dass du in Balzers bist. Gerne würden wir dich nach Chur einladen, nur 20 Minuten von Balzers entfernt.»

Eine Antwort steht noch aus. Klar ist: Am 22. Februar treffen die Churer in einem Testspiel auf den aktuell wohl prominentesten Verein in den Schweizer Ligen.